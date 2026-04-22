Durante una trasmissione televisiva, un uomo ha commentato con soddisfazione la recente identificazione di una figura in un video collegato a un grave episodio di violenza. Ha inoltre espresso timori riguardo alla presenza di una testa decapitata, rivelando preoccupazioni sul fatto che si trovi nel suo possesso. La vicenda riguarda il corpo di una donna decapitato, il cui corpo viene stato collegato alle dichiarazioni dell’uomo in diretta.

Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini - la modella 29enne uccisa con 76 coltellate da Gianluca Soncin, l'ex fidanzato per il quale la procura ha richiesto il rito abbreviato - è intervenuto a "Mattino Cinque" per commentare l'identificazione di una figura ripresa da una telecamera vicino al cimitero da cui lo scorso marzo è stato profanato e decapitato il corpo della vittima di femminicidio."Sono contento - le parole di Dolci - bisogna individuare anche le altre persone perché si parla di più persone". "Mi hanno detto che sono solo figure - ha aggiunto l'uomo - io riporto quanto mi è stato riferito, si tratta di immagini di più persone sfocate".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Corpo Pamela Genini decapitato, l’ex fidanzato Dolci: "Sono felice che abbiano identificato la figura nel video"

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