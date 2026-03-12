Hoepli in liquidazione la battaglia di Giovanni Nava | Io continuo a lottare I soldi? Non mi interessano

Hoepli è in liquidazione, e Giovanni Nava dichiara di continuare a lottare contro questa decisione. In una dichiarazione pubblica, Nava afferma che intende agire secondo quanto previsto dalla legge e che non è interessato ai soldi. La vicenda riguarda un patrimonio familiare e culturale che Nava definisce “mostruoso” da distruggere. La disputa si svolge a Milano, con Nava determinato a non arrendersi.

Milano, 12 marzo 2026 – “Agiremo secondo legge, senza riserve, perché andare a distruggere un patrimonio familiare e culturale è una cosa mostruosa. Mi opporrò a questo e a una gestione opaca che continua ad escludermi. Dov’è finito il nostro ruolo a tutela della cultura? Siamo una colonna della storia di Milano ”. Giovanni Nava, nipote di Bianca Hoepli, è un fiume di memorie e rivendicazioni. Non è disposto a lasciar tramontare la casa editrice di famiglia senza lottare, nonostante i soci di maggioranza (il ramo primogenito, quindi i figli di Ulrico Carlo Hoepli, Barbara, Matteo e Giovanni) abbiano decretato la liquidazione dell’attività. Addio Hoepli, l’assemblea dei soci vota per la messa in liquidazione della società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hoepli in liquidazione, la battaglia di Giovanni Nava: “Io continuo a lottare. I soldi? Non mi interessano” Articoli correlati La storica libreria Hoepli di Milano sarà messa in liquidazioneDopo settimane di voci e preoccupazioni: ora non si sa cosa succederà né al negozio in centro città, né all'omonima casa editrice L’assemblea dei... Hoepli chiude dopo 156 anni: decisa la liquidazioneDopo 156 anni finisce la storia della casa editrice Hoepli, fondata nel 1870 dall’editore svizzero Ulrico. Altri aggiornamenti su Giovanni Nava Temi più discussi: Milano, Giovanni Nava, il socio Hoepli con il 33%: Non esco, ho rifiutato dieci milioni di euro offerti dai miei cugini; Gli eredi litigano, la casa editrice Hoepli finisce in liquidazione: 90 dipendenti a rischio. Il socio Nava: continuerò a oppormi; Hoepli in liquidazione, dopo 156 anni di storia. Complici una lite familiare e i patemi editoriali; Editoria, dopo 156 anni la storica Hoepli in liquidazione. I lavoratori scioperano. Hoepli in liquidazione, storica casa editrice chiude dopo 150 anni: lavoratori protestanoLa situazione economica, con i risultati di esercizio negativi. Le previsioni del mercato editoriale e librario, e, non meno importante il conflitto interno alla società editrice. Ovvero la divergen ... tg.la7.it Hoepli in liquidazione, a rischio 90 posti di lavoro della storica casa editriceL’assemblea dei soci ha messo fine dopo 156 anni alla libreria milanese. Ma l'azionista Giovanni Nava promette battaglia per difendere il patrimonio culturale e il lavoro dei dipendenti ... firstonline.info Il cugino Giovanni Nava si era opposto allo scioglimento volontario e ora annuncia battaglia. Per sabato è stato organizzato un flash mob: «Non si liquida la storia di Milano» - facebook.com facebook Giovanni Nava, il socio Hoepli con il 33%: «Non esco, ho rifiutato dieci milioni di euro offerti dai miei cugini» x.com