Dogecoin si trova attualmente tra 0,07 e 0,09 dollari, in una fase di accumulazione tecnica. Secondo un'analisi di Crypto Patel, il trend potrebbe portare a un rally verso i 2 dollari, ipotizzando lo sviluppo di un Onda 5. La valuta digitale mostra segnali di potenziale crescita, seguendo questa prospettiva tecnica.

? Cosa sapere Dogecoin oscilla tra 0,07 e 0,09 dollari in una fase di accumulazione tecnica.. L'analisi di Crypto Patel prevede un rally verso i 2 dollari tramite Onda 5.. Il valore di Dogecoin si trova attualmente in una zona di accumulazione tra i 0,07 e gli 0,09 dollari, un livello tecnico che secondo le proiezioni di Crypto Patel potrebbe fungere da trampolino per una corsa verso la soglia dei 2 dollari. Nonostante la criptovaluta basata sul meme rimanga bloccata al di sotto della resistenza psicologica dello 0,10 dollari, i grafici analizzati suggeriscono uno scenario di rottura imminente. Mentre il mercato osserva con cautela i movimenti del titolo, gli indicatori tecnici delineano una struttura di lungo periodo che punta a un rally di proporzioni massicce, partendo dai livelli di supporto attuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dogecoin: il segnale tecnico che punta al rally verso i 2 dollari

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