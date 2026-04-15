Il mercato di Bitcoin sta attraversando un momento importante, con il prezzo che si avvicina nuovamente alla soglia dei 75.000 dollari. Recenti dati on-chain mostrano alcuni segnali che ricordano il rally verificatosi dopo il fallimento di una grande piattaforma di scambio. Gli analisti seguono con attenzione le variazioni di saldo sui wallet e le transazioni per capire se si tratta di un semplice movimento o di un’inversione di tendenza.

Il mercato di Bitcoin sta affrontando una fase decisiva mentre tenta di riconquistare la soglia dei 75.000 dollari, in un momento in cui le opinioni degli esperti sono più frammentate che mai. Mentre alcuni monitorano i minimi del prezzo e altri studiano il contesto macroeconomico, i flussi on-chain hanno rivelato un movimento strutturale che ricalca fedelmente quanto accaduto nel dicembre 2022, dopo il crollo di FTX. L’ombra del 2022: il ritorno della leva finanziaria nei futures. Un segnale tecnico molto specifico sta emergendo dai dati analizzati dagli esperti di CryptoQuant, spostando l’attenzione dai semplici grafici dei prezzi alla struttura stessa dei capitali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin: il segnale on-chain che ricalca il rally post-FTX

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