Sanremo 2026 ascolti in netto calo Conti | Ma i dati sono altissimi sono contento

Carlo Conti avrà superato se stesso? Era questa la domanda che tanti si ponevano per la prima serata di Sanremo. La risposta è arrivata. Gli spettatori sono stati 9 milioni 600mila, pari al 58% di share in termini di total audience. L'anno scorso la prima del Festival della canzone italiana aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65.3%. Entrando nel dettaglio, la prima parte (dalle 21.42 alle 23.34) registra 13 milioni e 158mila per uno share del 57,7%, mentre la seconda parte (dalle 23.38 alle 01.32) 6 milioni e 45 mila spettatori per uno share del 58,7%. “Ringrazio per il bel risultato di ieri sera, sono molto contento”, ha esordito Carlo Conti nel commentare i numeri: “Non ho battuto me stesso, ma ho lo stesso sorriso e sono sereno. Resta un risultato altissimo, il Festival sta bene. È il quarto miglior risultato dal 1997 ad oggi. Io e Ama siamo nei primi quattro posti e siamo orgogliosi del lavoro fatto in questi dodici anni, insieme a Claudio Baglioni”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sanremo 2026, ascolti tv prima serata: che delusione, calo brusco, Carlo Conti deluso! Ecco i datiGli ascolti televisivi della prima serata di Sanremo 2026 sono calati drasticamente, causando delusione tra gli organizzatori.

Leggi anche: Sanremo 2026, ascolti in netto calo per la prima serata con meno di 10 milioni

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Temi più discussi: Sanremo 2026, la conferenza del 24 febbraio; Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Come ci sono sembrate le canzoni di Sanremo 2026 ascoltandole dal vivo alle prove; Sanremo, i record e gli scandali: le dieci curiosità che hanno fatto la storia del Festival.

Ascolti Sanremo: la prima puntata del Festival debutta con il 58% di shareLo scorso anno la prima serata del 75° Festival della Canzone Italiana aveva registrato uno share del 65.3% per cento ... rainews.it

Sanremo 2026, gli ascolti della prima serata: il Festival si ferma al 58% di share. Numeri in calo rispetto all’anno scorsoIl debutto di Sanremo 2026 andato in scena su Rai1 è stato visto da 9 milioni e 600mila telespettatori, con uno share del 58% ... dire.it

Sanremo, gli ascolti (in discesa) e il paragone con Amadeus: da Fiorello a Can Yaman, così il Festival perde appeal - facebook.com facebook

Calo di ascolti per la prima serata di Sanremo, ma Carlo Conti si difende: "Il palco dell'Ariston è sintetico!" #Sanremo2026 #Sanremo #InterBodo #UCL #ChampionsLeague x.com