"Se continui così diventerai la putt. dello spogliatoio". Con queste parole Patrice Evra tentò di ravvivare un giovane e timido Paul Pogba ai tempi dello United. Il centrocampista, che all'epoca si stava affacciando al mondo della prima squadra, ha raccontato questo aneddoto a Rio Ferdinand in un'intervista pubblicata sul canale YouTube dell'ex difensore inglese.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Diventerai la putt... dello spogliatoio": quando Evra parlò così a Pogba

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