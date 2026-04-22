di Francesco Spagnolo Pogba al podcast Rio Ferdinand Presents ha ripercorso la sua esperienza con la Juventus e non sono mancati degli aneddoti. Le sue parole. Il ritorno alle origini di un fuoriclasse passa spesso attraverso i ricordi di un’epoca dorata. Durante l’ultima puntata del podcast Rio Ferdinand Presents, l’ex centrocampista bianconero Paul Pogba ha ripercorso i momenti più intensi della sua prima avventura a Torino, dipingendo il quadro di un club che rappresentava l’eccellenza mondiale. Il francese ha ricordato con nostalgia la forza del gruppo storico che dominava in Italia e spaventava l’Europa. Secondo Pogba, il segreto non era solo nel talento individuale, ma in un’alchimia collettiva quasi mistica: « Lo spogliatoio della Juventus era pazzesco.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pogba ritorna sull’esperienza con la Juve: «Lo spogliatoio era pazzesco. Una squadra incredibile». E svela un retroscena su Conte

Come Pogba è tornato per la prima volta dopo 26 mesi ed è tornato alla sua era d’oro.

Notizie correlate

Cagliari-Napoli, Buongiorno svela il retroscena: “Conte ci ha detto questo nello spogliatoio”Alessandro Buongiorno ha raccontato il clima nello spogliatoio del Napoli dopo la vittoria contro il Cagliari.

Dybala svela il retroscena: «Lì ero vicinissimo a lasciare la Juve, ma ho preferito rimanere perchè sentivo che era la squadra più grande del mondo»di Redazione JuventusNews24Dybala svela i retroscena del mancato addio anticipato alla Juve e la scelta di restare in quello che sentiva come il club...