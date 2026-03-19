Meloni da Fedez lezione alla sinistra | Quando non parlo dicono che scappo Quando parlo contestano il mezzo…video

Il presidente del consiglio ha risposto a Fedez, commentando le reazioni della sinistra alle sue dichiarazioni. Ha affermato che quando non parla, viene accusato di scappare, mentre quando interviene, vengono contestati sia il luogo che il mezzo utilizzato e anche la persona che lo intervista. La sua dichiarazione è stata diffusa attraverso un video.

“Quando non parlo, dicono che scappo. Quando parlo, contestano il luogo, il mezzo e pure chi mi intervista. A questo punto il sospetto è uno: che preferirebbero semplicemente che io non esistessi. Mi spiace, ma su questo non posso accontentarli. Posso però invitarli a una cosa più semplice: guardare la puntata prima di commentarla”. Le parole di Giorgia Meloni sui social rispondendo con ironia ma anche con decisione alle polemiche per la sua partecipazione alla puntata di ‘Pulp Podcast’ trasmessa dalle 13 di giovedì. Arriva il momento di Pulp podcast con Meloni da Fedez. E il momento “fatale” tanto atteso da media e politica arriva con un Fedez che annuncia la premier parlando di una “grandissima opportunità”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni da Fedez, lezione alla sinistra: “Quando non parlo, dicono che scappo. Quando parlo, contestano il mezzo…”(video) Articoli correlati Leggi anche: Torino: Bonelli a Piantedosi, 'non rida, quando parlo no sorrisini' Genoa, De Rossi non si sofferma sul mercato: «Non è giusto che ne parlo quando i ragazzi sono giù che si leccano le ferite. Porto troppo rispetto a loro»ANALISI – «La partita va analizzata cosi, primo tempo bello dove meritavamo di passare in vantaggio, nella ripresa meno tranquilli nel possesso... Approfondimenti e contenuti su Meloni da Fedez lezione alla sinistra... Temi più discussi: Meloni ospite di Fedez e Mr Marra, intervista a Pulp Podcast: Referendum non è voto su di me; Meloni da Fedez, Elsa Fornero a Floris: Lei mi provoca...; Meloni fa campagna da Fedez. Protesta dem: monologo tv; Meloni al podcast di Fedez per il referendum. Il cantante: invitati anche Schlein e Conte. Cosa ha detto Giorgia Meloni da Fedez? Ecco le sue parole da Pulp PodcastGiorgia Meloni è stata ospite di Pulp Podcast, il podcast di Fedez: ecco cosa ha detto la presidente del Consiglio nel suo lungo intervento. donnapop.it Meloni da Fedez, il confronto senza filtri: guerra, giustizia e polemiche nel podcast che scuote la politica (VIDEO)Dall’Iran al referendum sulla giustizia, la premier si racconta a Pulp Podcast: «Non è questione di coraggio, ma di responsabilità» ... giornalelavoce.it A me che Fedez e Marra non siano stati in grado di fare domande e seconde domande a Giorgia Meloni, mi sembrava ovvio. C'è andata apposta. - facebook.com facebook Facciamo due conti. Giorgia #Meloni va da #Fedez a PulpPodcast. Fedez ha 13 milioni di follower. Elly #Schlein e Giuseppe #Conte NON vanno al podcast di Fedez, molto più seguito di un tg della #Rai e di tutti i quotidiani messi assieme. A proposito di #refe x.com