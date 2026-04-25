Divario digitale | l’Italia cresce ma resta lontana dagli obiettivi europei

L’Istat ha diffuso il rapporto Cittadini e ICT 2025, che mostra un progresso nelle competenze digitali degli italiani. Tuttavia, nel Paese restano differenze evidenti tra diverse fasce di età, livelli di istruzione e aree geografiche. Nonostante i miglioramenti, l’Italia continua a essere lontana dagli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea in tema di digitalizzazione. La ricerca evidenzia come le disuguaglianze nel settore siano ancora presenti e significative.

L’Istat ha pubblicato il report Cittadini e ICT 2025, da cui emerge un miglioramento significativo delle competenze digitali degli italiani, accompagnato però da persistenti disuguaglianze legate all’età, al titolo di studio e alla ripartizione geografica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Lavatrici, frigoriferi, lampadine, tablet da smaltire: Palermo migliora ma resta lontana dagli obiettivi europeiLa Sicilia fa registrare una preoccupante flessione nella raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Batterie esauste, Italia lontana dagli obiettivi Ue: ricicliamo davvero così poco?L’Italia è a buon punto con il riciclaggio dei rifiuti ma non con un prodotto in particolare. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Piccinetti (Infratel): L’Italia è il Paese che ha investito di più contro il digital divide; Sostenibilità e digitale, consumatori più avanti delle microimprese: il divario frena la transizione; L'Italia fanalino di coda in Europa: solo il 20% usa l’IA, ma non è colpa degli anziani. E l'uso sul lavoro è ancora più arretrato: cosa può fare la scuola; Sempre più connessi ma il divario digitale pesa sugli over 65. Sostenibilità e digitale, consumatori più avanti delle microimprese: il divario frena la transizioneLa quinta edizione dell’Osservatorio per la Sostenibilità Digitale: sull’AI il problema non è la paura, ma la mancanza di usi concreti ... adnkronos.com Indagine Red Hat: il divario nella sovranità dell’AI e i rischi di disruption per le imprese italianeLe organizzazioni italiane come stanno affrontando la sovranità digitale? La risposta in una ricerca di Red Hat ... lineaedp.it Liguria sempre più connessa ma il divario digitale pesa sugli over 65 x.com Per superare ogni forma di divario digitale, il Comune potenzierà il servizio di “facilitazione digitale”, assicurando affiancamento e supporto fisico a tutti coloro che hanno difficoltà con le tecnologie - facebook.com facebook