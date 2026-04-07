Lavatrici frigoriferi lampadine tablet da smaltire | Palermo migliora ma resta lontana dagli obiettivi europei

A Palermo, la raccolta differenziata di rifiuti come lavatrici, frigoriferi, lampadine e tablet da smaltire ha subito una battuta d'arresto, secondo i dati più recenti. La regione Sicilia, che aveva fatto passi avanti in passato, registra ora una diminuzione nelle quantità di Raee raccolti rispetto agli obiettivi europei. La situazione evidenzia una crescita più lenta rispetto agli standard previsti.

La Sicilia fa registrare una preoccupante flessione nella raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il capoluogo avanza anche perché partiva indietro rispetto a molte altre realtà dell’Isola. Tutti i dati del 2025 provincia per provincia dal rapporto del Centro di coordinamento Raee Brusca frenata della Sicilia nella raccolta differenziata dei Raee, i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’Isola nel 2025 si è fermata a 21.580 tonnellate, registrando un calo dell'8,3% rispetto all’anno precedente. Una pessima performance arrivata dai numeri in flessione in tutte le province della regione eccetto Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Lavatrici, frigoriferi, lampadine, tablet da smaltire: Agrigento è tra le peggiori d'ItaliaBrusca frenata della Sicilia nella raccolta differenziata dei Raee, i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Meteo migliora in Campania ma resta l’allerta in Irpinia e SannioTempo di lettura: < 1 minutoLa perturbazione meteorologica che ha interessato la Campania sta via via lasciando la regione e le condizioni... Argomenti più discussi: Lavatrici, frigoriferi, lampadine, tablet da smaltire: Agrigento è tra le peggiori d'Italia; Lavatrici, frigoriferi, lampadine, tablet da smaltire: Catania migliora ma resta lontana dagli obiettivi europei. Web-lavatrici e frigoriferiSvegliarsi con la musica diffusa in tutta la casa tramite wi-fi, prendere il burro per la colazione da un frigorifero avveniristico, buttare un occhio al tg su una televisione a schermo concavo iper ... ilgazzettino.it Nuove etichette energetiche Ue per elettrodomestici più sostenibili: risparmi in bolletta fino a 285 euroLe nuove etichette, come viene anche spiegato sul sito ufficiale dell’Unione Europea, «si applicheranno inizialmente a quattro categorie di prodotti: frigoriferi e congelatori, lavastoviglie, ... corriere.it Mi date un idea di un mobile lavabo unito a mobile altro per lavatrici con specchio - facebook.com facebook