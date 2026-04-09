La cantante italiana torna con un nuovo album previsto per il 10 aprile. La cantante, che ha annunciato l’uscita attraverso i propri canali social, ha descritto il disco come un progetto meditativo e un passo importante nella sua carriera. L’album si intitola “Miss Italia” e rappresenta un momento significativo per l’artista, che ha scelto di condividere questa novità con i fan pochi giorni prima della pubblicazione.

Milano. «È speciale per me, un buon momento per la mia carriera perché questo disco è stato meditativo per portare a un escursus». È il punto riflessivo di Ditonellapiaga per il suo nuovo progetto discografico “Miss Italia” fuori su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici da venerdì 10 aprile. «Ho più paura delle decisioni che prenderò – ha osservato – Le cose sono cambiate e ho pensato a questo disco per concepirlo come sono molto esposta, e non nascondo che cercherò di fare Sanremo sempre nel mio percorso». «Mi sono accettata, molto, perché non era mai abbastanza quello che facevo come artista – ha ammesso – Mi sento autentica e molto vera perché è il mio modo di giocare». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ditonellapiaga torna il 10 aprile con l’album “Miss Italia”

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Ditonellapiaga in tribunale, l’album bloccato per Miss Italia: «Volevo festeggiare, ma…». La causa sul nome e perché lo ha sceltoIl nuovo album di Ditonellapiaga dovrebbe domani, 10 aprile, ma se si chiamerà ancora «Miss Italia» lo deciderà un giudice.

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