Ditonellapiaga | Ho fatto un disco per chi si sente sempre inadeguato per chi come me sorride nella foto e ha l’insalata tra i denti L’intervista

Nel corso di un'intervista, l'artista ha dichiarato di aver realizzato un album rivolto a chi si sente spesso inadeguato, anche a chi sorride in foto ma ha l’insalata tra i denti. Il vincitore del Festival di Sanremo preferisce aspettare il tempo per capire la reale ricezione della propria musica, ritenendo più affidabili i risultati che arrivano con il passare dei mesi, quando i dischi vengono ascoltati e i brani diventano familiari.

Il vincitore del Festival di Sanremo non si scopre mai alla fine della settimana, molto più credibili i risultati che arrivano sul medio-lungo periodo, quando escono i dischi, quando si prende dimestichezza con i brani. Secondo questo incontrovertibile principio, Ditonellapiaga con la sua Che fastidio! esce certamente vincente dalla kermesse. Miss Italia, il disco uscito la scorsa settimana, e che si è dovuto guadagnare con le scartoffie di un tribunale il diritto di intitolarsi così, ne è certamente la prova, perché raramente nella nostra discografia troviamo album che uniscano così bene colori sgargianti e contenuti così significativi. In...🔗 Leggi su Open.online

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