Durante la Settimana della Moda di Parigi, la supermodel Ashley Graham è stata protagonista di un'apparizione in prima fila, attirando l’attenzione di molti. La modella, nota per la sua immagine positiva del corpo, si è mostrata con un aspetto fisico notevolmente cambiato rispetto alle sue precedenti apparizioni pubbliche. La sua presenza ha suscitato reazioni contrastanti tra i presenti, con alcuni che la hanno sostenuta e altri che si sono sentiti delusi.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Ashley Graham ha catalizzato l’attenzione durante la Settimana della Moda di Parigi, apparendo visibilmente trasformata. La supermodel, da sempre paladina della body positivity, ha scelto la prestigiosa sfilata Isabel Marant per mostrare una silhouette più sottile, scatenando immediatamente il dibattito tra fan e addetti ai lavori. La sua presenza nel front row sfilata della collezione Autunno Inverno 20262027 ha confermato il suo status di icona globale, capace di evolversi mantenendo intatto quel carisma magnetico che l’ha resa celebre. La metamorfosi che ha portato a vedere una Ashley Graham dimagrita non è avvenuta dall’oggi al domani, ma è il frutto di un radicale cambio di stile di vita iniziato dopo la nascita dei suoi gemelli nel 2022. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel front row di Isabel Marant, tutti gli occhi erano per lei. La supermodel, da sempre icona della body positivity, è apparsa in una forma fisica visibilmente nuova, scatenando un acceso dibattito tra chi la sostiene e chi si sente "tradito"

Leggi anche: Big Mama, la ‘trasformazione’ fisica e il dibattito sulla body positivity

Big Mama si mostra visibilmente dimagrita e si apre il dibattito più assurdo. Cosa vuol dire davvero 'body positive'“Io sono sempre stata bella”: la risposta di Big Mama che al Concertone aveva detto: "Questo corpo mi ha fatto soffrire, a vent'anni mi ha portato in...