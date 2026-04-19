La partita tra Juventus e Bologna porta alla memoria tre ex calciatori che hanno indossato la maglia bianconera in epoche diverse. Orsolini, Bernardeschi e Joao Mario sono stati protagonisti di passaggi differenti, con alcune esperienze più durature e altre più brevi. Ora, ognuno di loro si trova nel team avversario, portando con sé storie e situazioni diverse che potrebbero influenzare l’andamento della gara.

C'è chi fece solo "molta cyclette", chi non è mai riuscito a sbocciare e chi non si è rassegnato a non poter tornare indietro. Per Riccardo Orsolini, Federico Bernardeschi e Joao Mario, Juve-Bologna non sarà una partita banale: ognuno, soprattutto il portoghese, ha un conto aperto con la Vecchia Signora. Ma nessuno dei tre è mai riuscito a segnare all'Allianz. La storia tra Riccardo Orsolini e la Juventus risale quasi a un decennio fa, ma l'esterno marchigiano la maglia bianconera non la indosserà mai ufficialmente. Quando Marotta lo pesca nell'Ascoli, pagandolo 6 milioni nel gennaio 2017 e lasciandolo in prestito fino al giugno successivo, è un promettentissimo talento da 8 gol in Serie B.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, nel Bologna occhio ai 3 ex al veleno: tra chi ha fatto "solo cyclette" e chi non s'è rassegnato

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