Juve Spalletti senza alibi dopo il crollo | L’Atalanta ha fatto le scelte giuste noi le abbiamo sbagliate tutte

La Juventus di Luciano Spalletti perde ancora una volta contro l’Atalanta, questa volta ai quarti di finale di Coppa Italia. Il Gewiss Stadium si conferma un campo difficile per i bianconeri, che non trovano la via del gol e subiscono una sconfitta pesante. Spalletti non cerca alibi e ammette che la squadra ha sbagliato tutte le scelte, lasciando strada a un’Atalanta attenta e decisa.

Il Gewiss Stadium si conferma terra di conquista proibita per la Juventus di Luciano Spalletti, che abbandona la Coppa Italia ai quarti di finale sotto i colpi di un’Atalanta implacabile. Al termine del pesante 3-0 maturato a Bergamo, il tecnico toscano è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per analizzare il terzo passaggio a vuoto della sua gestione, evidenziando una preoccupante mancanza di cinismo e ordine tattico nei momenti chiave della sfida. Nonostante una prestazione a tratti volitiva, i bianconeri hanno pagato caramente l’incapacità di leggere le fasi critiche del match, finendo per disunirsi dopo il vantaggio orobico e lasciando il campo a una squadra, quella di Palladino, apparsa decisamente più lucida e matura. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

