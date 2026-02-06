La Juventus di Luciano Spalletti perde ancora una volta contro l’Atalanta, questa volta ai quarti di finale di Coppa Italia. Il Gewiss Stadium si conferma un campo difficile per i bianconeri, che non trovano la via del gol e subiscono una sconfitta pesante. Spalletti non cerca alibi e ammette che la squadra ha sbagliato tutte le scelte, lasciando strada a un’Atalanta attenta e decisa.

Il Gewiss Stadium si conferma terra di conquista proibita per la Juventus di Luciano Spalletti, che abbandona la Coppa Italia ai quarti di finale sotto i colpi di un’Atalanta implacabile. Al termine del pesante 3-0 maturato a Bergamo, il tecnico toscano è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per analizzare il terzo passaggio a vuoto della sua gestione, evidenziando una preoccupante mancanza di cinismo e ordine tattico nei momenti chiave della sfida. Nonostante una prestazione a tratti volitiva, i bianconeri hanno pagato caramente l’incapacità di leggere le fasi critiche del match, finendo per disunirsi dopo il vantaggio orobico e lasciando il campo a una squadra, quella di Palladino, apparsa decisamente più lucida e matura. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, Spalletti senza alibi dopo il crollo: «L’Atalanta ha fatto le scelte giuste, noi le abbiamo sbagliate tutte»

