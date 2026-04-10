Il tecnico del Cagliari ha commentato oggi in conferenza stampa ad Assemini l'importanza del ritiro svolto dalla squadra, sottolineando come sia stato un momento fondamentale dopo un periodo senza vittorie. La squadra si prepara ora alla partita casalinga contro la Cremonese, in programma per la 32ª giornata di Serie A. Pisacane ha parlato dell’atteggiamento del gruppo e della necessità di ritrovare compattezza prima di affrontare la sfida.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa Pisacane: «Il ritiro per come l’abbiamo fatto noi è importante, dopo 8 partite senza vittorie serve stare insieme per ricompattarci»

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Conferenza stampa Buruk post Galatasaray Juve: «Siamo felici, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Ecco cosa serve al ritorno»Kolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino.

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Cagliari-Cremonese, Pisacane: Una finalissima, non vedo etichette diverseFabio Pisacane ha parlato in conferenza in vista della fondamentale gara salvezza casalinga del Cagliari contro la Cremonese. europacalcio.it

Cagliari-Cremonese Le parole in conferenza stampa di Marco Giampaolo, tecnico dei grigiorossi, alla vigilia del match della Domus contro i sardi - facebook.com facebook

- Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Udinese x.com