salari minimi associazioni contro istituzioni

Le tensioni aumentano tra le associazioni e le istituzioni in Bassa Romagna. Si apre un acceso confronto sulle regole per garantire un salario minimo più equo negli appalti pubblici. Le imprese chiedono maggiore flessibilità, mentre le istituzioni insistono sulla tutela dei lavoratori. La discussione si fa sempre più accesa, con entrambe le parti che cercano di trovare un punto di incontro.

Si apre un confronto acceso tra istituzioni e mondo delle imprese in Bassa Romagna sulle linee guida per la tutela della retribuzione minima salariale negli appalti pubblici. Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Confimi e Confcooperative hanno espresso contrarietà rispetto all’adozione del provvedimento da parte del Comune di Bagnacavallo, approvato nell’ambito delle scelte dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Al centro delle critiche delle associazioni di categoria, condivise anche dal Partito Liberaldemocratico di Ravenna, c’è innanzitutto il metodo seguito. Secondo quanto dichiarato, le organizzazioni non sarebbero state adeguatamente coinvolte nel percorso decisionale: dopo un unico incontro di confronto svoltosi nel mese di agosto, non sarebbero infatti seguite ulteriori occasioni di discussione, nonostante la rilevanza del tema per il sistema produttivo e occupazionale del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

