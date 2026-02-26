A Savignano triplicato il bisogno per la disabilità: supportati 78 studenti, quasi 400mila euro di investimenti. Se negli ultimi dieci anni è stata marcata la crescita di studenti con disabilità, dai 18 del 2016 ai 78 del 2026, il Comune di Savignano ha aumentato il bisogno del 333,5%. Nell’anno scolastico 2025-2026 il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili in ambito scolastico ha interessato gli iscritti nei nidi d’infanzia comunali (un bambino), nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie (17 bambini), nelle scuole primarie (22 studenti), nelle scuole secondarie di primo grado (16 studenti) e nelle scuole di secondo grado (22 studenti) per un totale di 78. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Disabilità e scuola, investiti 400mila euro

Manutenzione strade. Investiti 400mila euro per le asfaltatureUn investimento di 400mila euro, con una serie di interventi che hanno migliorato la sicurezza della viabilità comunale sia nel capoluogo sia nelle...

Nuova risonanza magnetica e restyling del pronto soccorso: investiti 400mila euro sull'ospedale di Lanciano [FOTO]Un nuovo assetto per il pronto soccorso e la nuova risonanza magnetica nucleare: sono gli investimenti sull'ospedale di Lanciano presentati questa...

“Parco delle connessioni”, ad Arezzo il primo parco avventura inclusivo in una scuola

Temi più discussi: Disabilità e scuola, investiti 400mila euro; Investimenti nella scuola, Caserta conquista il podio; Istruzione, lavoro e disabili: Provincia di Varese mostra numeri in crescita per servizi, assunzioni e investimenti; Inclusione scolastica: il Comune di Rimini investe per sostenere oltre 26mila ore di assistenza educativa per 70 alunni con disabilità nelle scuole paritarie.

Scuola, disabilità e non solo. L’inclusione è un processo irreversibileScrive Palmas: (…) La Scuola, l’agenzia formativa più vicino alla famiglia, è il primo vero alleato della famiglia stessa nel territorio per la costruzione di percorsi inclusivi per i propri figli, ... disabili.com

Sostegno in classe, il 27% dei docenti non è specializzatoGli alunni con bisogni speciali sono il 5% del totale, ma scarseggiano ancora gli insegnanti con una formazione specifica ... ilsole24ore.com

Come promuovere l’inclusione degli studenti con disabilità intellettiva attraverso sport e attività motoria Quali strumenti utilizzare Questi i temi principali dell’incontro del Progetto Scuola di Special Olympics Italia di Castel Goffredo (Mantova) in progr - facebook.com facebook

Scuola, 18.137 nuovi docenti specializzati per il sostegno agli alunni con disabilità ilsole24ore.com/art/scuola-181… x.com