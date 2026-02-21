Dimarco segna arbitro annulla il gol | cos’è successo in Lecce-Inter
Dimarco segna un gol che viene annullato dall’arbitro durante Lecce-Inter. La decisione deriva da un presunto fuorigioco, ma i tifosi si chiedono se ci siano state errori di valutazione. La partita si accende subito dopo questa decisione, con i nerazzurri che cercano di reagire. Il gesto di Dimarco si è subito trasformato in un punto focale del match, attirando l’attenzione di tutti i presenti allo stadio. La partita prosegue con questa scena che rimane impressa.
(Adnkronos) – Gol annullato a Dimarco in Lecce-Inter. Oggi, sabato 21 febbraio, i nerazzurri affrontano i salentini al Via del Mare nella sfida valida per la 26esima giornata di Serie A, in una partita segnata da un episodio arbitrale, con l'esterno di Chivu che si vede annullare una rete all'inizio del secondo tempo.
Il Lecce tiene testa all’Inter per 75 minuti, ma all’Inter ne bastano 7per portarsi avanti di due gol Mkhitaryan al 75’ e Akanji all’82’ mettono la firma sulle reti della vittoria e squadra di Chivu si porta momentaneamente a +10 sul Milan #Tuttosport #Inter - facebook.com facebook
Mkhitaryan e Akanji entrano dalla e lanciano l'Inter: 2-0 a Lecce, Chivu a +10 sul MilanVoti: Dimarco chirurgico (7,5) x.com