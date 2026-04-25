Dichiarazioni 2025 il paradosso del Fisco | oltre 11 milioni di italiani non pagano l'Irpef

Nel 2025, i dati del Fisco mostrano che più di 11 milioni di italiani non pagano l'Irpef, grazie a soglie di esonero e detrazioni. Nel frattempo, il reddito complessivo del paese supera i mille miliardi di euro, ma la distribuzione del carico fiscale rimane molto polarizzata. Questi numeri evidenziano un quadro in cui una parte consistente di contribuenti non versa imposte sul reddito, mentre altri continuano a sostenere gran parte delle entrate fiscali.

Mentre il reddito complessivo degli italiani sfonda il muro dei mille miliardi, i nuovi dati del Fisco rivelano una distribuzione del carico fiscale sempre più polarizzata: sono infatti oltre 11 milioni i contribuenti che, tra soglie di esonero e detrazioni, non versano Irpef. Un quadro complesso che vede la Lombardia trainare la crescita e i redditi da lavoro dipendente aumentare, a fronte di una frenata dei guadagni per autonomi e imprese individuali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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