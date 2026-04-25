L'allenatore del Lecce ha commentato il pareggio ottenuto di recente, esprimendo il desiderio di salvarsi prima dell’ultima giornata di campionato. Ha aggiunto che bisogna cercare di trovare il lato positivo nella partita, anche in una situazione difficile. Le sue parole riflettono la volontà di mantenere un atteggiamento ottimista, nonostante le sfide che la squadra sta affrontando in questa fase della stagione.

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© Calcionews24.com - Di Francesco a Dazn: «Mi auguro di salvarmi prima dell’ultima giornata, troviamo il lato positivo della gara»

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