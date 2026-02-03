Francesco Bagnaia si sente già molto soddisfatto dopo la prima giornata di test a Sepang. Il pilota italiano ha espresso sensazioni positive e un buon feeling con la nuova GP26. Ora si aspetta di continuare su questa strada per prepararsi al meglio per il Mondiale che comincerà in Thailandia tra meno di un mese.

Prime sensazioni positive in sella alla GP26 per Francesco Bagnaia al termine della giornata d’apertura dei test collettivi ufficiali di MotoGP a Sepang, in preparazione del Motomondiale 2026 che scatterà ufficialmente in Thailandia tra poco meno di un mese. Pecco ha firmato l’ottavo tempo assoluto del day-1 a sette decimi dal compagno di squadra Marc Marquez, non ricercando però la prestazione pura e concentrandosi esclusivamente sullo sviluppo della nuova moto sulla raccolta dati. “ Sono contento perché siamo riusciti a fare un bel lavoro. Da subito, mi sono sentito molto meglio rispetto al ricordo che avevo dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

MotoGP, Francesco Bagnaia: "Prima giornata ottima, buone sensazioni. Feeling positivo con la GP26"

Nella stagione appena conclusa, Francesco Bagnaia ha affrontato diverse difficoltà, trovandosi spesso in disparte rispetto ai protagonisti.

