Francesco Bagnaia vede la luce? Prima giornata ottima buone sensazioni Feeling positivo con la GP26

Dopo la prima giornata di test a Sepang, Francesco Bagnaia si mostra soddisfatto. Il pilota della Ducati ha raccolto buone sensazioni e si sente positivo con la sua GP26. Ora, si aspetta di continuare su questa strada prima dell’inizio del mondiale in Thailandia.

Prime sensazioni positive in sella alla GP26 per Francesco Bagnaia al termine della giornata d’apertura dei test collettivi ufficiali di MotoGP a Sepang, in preparazione del Motomondiale 2026 che scatterà ufficialmente in Thailandia tra poco meno di un mese. Pecco ha firmato l’ottavo tempo assoluto del day-1 a sette decimi dal compagno di squadra Marc Marquez, non ricercando però la prestazione pura e concentrandosi esclusivamente sullo sviluppo della nuova moto sulla raccolta dati. “ Sono contento perché siamo riusciti a fare un bel lavoro. Da subito, mi sono sentito molto meglio rispetto al ricordo che avevo dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

Francesco Bagnaia si sente già molto soddisfatto dopo la prima giornata di test a Sepang.

