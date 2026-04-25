Design e rigenerazione | 33 progetti rivoluzionano la vecchia Bovisa

Trentatré progetti di design sono stati realizzati nell'ex Trafileria Lombarda, situata in via Negrotto a Milano. L'area, conosciuta come Bovisa, è stata interessata dalla riqualificazione attraverso queste iniziative. L'intervento ha interessato un complesso industriale che ora ospita varie realizzazioni legate al settore del design e della rigenerazione urbana. La trasformazione ha coinvolto l'uso dello spazio per diversi scopi, mantenendo elementi storici dell'edificio.

?? Cosa sapere Trentatré progetti di design occupano l'ex Trafileria Lombarda in via Negrotto a Milano. Il Superstudio Village rigenera l'area industriale della Bovisa attraverso il Fuorisalone SuperPlayground. Trentatré progetti di design provenienti da oltre trenta nazioni occupano gli spazi dell'ex Trafileria Lombarda in via Negrotto 59, trasformando il cuore industriale della Bovisa nel fulcro del Fuorisalone SuperPlayground. Il nuovo Superstudio Village, nato dalla visione di Super .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design e rigenerazione: 33 progetti rivoluzionano la vecchia Bovisa Notizie correlate Bovisa, Loreto, Lambrate: perché i grandi progetti di rigenerazione urbana sono fermiIl Comune ha partecipato a tutte le edizioni del concorso internazionale "Reinventing Cities", ma solo alcuni interventi sono partiti. Verona: 3 milioni per la ricerca, 7 progetti rivoluzionano le cureVerona sta per ricevere un iniezione di risorse significative, con quasi tre milioni di euro destinati all’AouI nell’ambito del bando Ricerca... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Fuorisalone sotto casa: scopri cosa succede fuori dal centro; Passeggiate tra mongolfiere e un soffitto fiorito. Le 33 installazioni negli ex capannoni industriali; FuoriSalone, tutto il design di zona Tortona; Castelli: Ecco tutti gli interventi in città. Cina-Italia, a Chongqing dialogo su design e rigenerazione urbanaCHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il 10 marzo l’Italian Design Day 2026 ha riunito esperti cinesi e italiani nella municipalità cinese di Chongqing per parlare della rigenerazione urbana, ... msn.com Italian Design Day 2026 a Tokyo, il dialogo tra rigenerazione e culturaÈ stata celebrata con un doppio appuntamento a Tokyo la Giornata del Design Italiano nel Mondo, all'Istituto Italiano di Cultura della capitale giapponese e nella sede dell'Ambasciata d'Italia, ... ansa.it Corriere Milano. . Sabato 25 e domenica 26 aprile, dopo tre giorni dedicati agli operatori del settore, il Salone del Mobile di Milano aprirà le proprie porte a tutti e a tutte. 169mila metri quadri di design dall’Italia e da tutto il mondo: più di 1900 espositori, da 32 P - facebook.com facebook Una tavola rotonda organizzata da Levi's e Vanity Fair durante la Design Week per conoscere le storie degli artigiani che nella loro personale ricerca dell'eccellenza diventano punti di riferimento e riscrivono le regole del creare. Insieme. x.com