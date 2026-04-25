Il 24 aprile, a New York, Demi Lovato e il marito hanno condiviso un momento sul palco eseguendo un duetto. Durante l'esibizione, si sono scambiati un bacio, attirando l'attenzione dei presenti. La performance ha riproposto il brano che avevano scelto per il loro matrimonio, previsto per maggio 2025. L'evento ha coinvolto il pubblico presente e ha suscitato interesse tra i fan della cantante.

? Cosa sapere Demi Lovato e Jutes si sono esibiti in duetto a New York il 24 aprile.. La performance ha rievocato il brano scelto per il loro matrimonio del maggio 2025.. Il 24 aprile a New York, Demi Lovato ha trasformato il suo concerto dell’It’s Not That Deep Tour in un momento di pura intimità familiare portando sul palco il marito Jutes per un’esecuzione musicale imprevista. Davanti a un pubblico emozionato, la cantante di 33 anni ha deciso di condividere un pezzo del proprio cuore privato durante lo show cittadino. Vestita con un body rosso e guanti coordinati, l’artista ha annunciato ai fan il desiderio di fare qualcosa di veramente speciale, rivelando che il coniuge era presente tra il pubblico e invitandolo a salire sul palco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Demi Lovato e il marito sul palco: bacio e duetto da sogno a NY

Notizie correlate

Duetto “al bacio” a sorpresa: Aurora Ramazzotti sul palco della data zero di papà Eros emoziona i fan – VideoEmozione per i fan di Eros Ramazzotti alla data zero del nuovo tour mondiale al PalaUnical di Mantova.

Demi Lovato cancella cinque date e posticipa il tour: “Per proteggere la mia salute”Sui social media, la popstar ha annunciato che il tour sarà posticipato, spiegando i motivi che l’hanno portata a cancellare cinque date: “Lovatics...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Selena Gomez e Demi Lovato, reunion dopo 10 anni: ma cos'era successo tra loro due?; Demi Lovato: il nuovo singolo Low Rise Jeans inaugura l’era Deluxe di It’s Not That Deep; Demi Lovato torna con il singolo Low Rise Jeans; DEMI LOVATO guarda il lyric video del nuovo singolo Low Rise Jeans.

It’s not that deep di Demi Lovato: tutto sull’uscita e la tracklist del nuovo albumScopri quando esce It’s Not That Deep (Unless You Want It To Be): tutto sulla tracklist e la copertina del nuovo album di Demi Lovato. tag24.it

DEMI LOVATO guarda il lyric video del nuovo singolo Low Rise JeansDemi Lovato torna con nuova musica: per inaugurare questo nuovo capitolo live, l’artista ha pubblicato venerdì 17 aprile Low Rise Jeans, nuovo singolo ... newsic.it

Demi Lovato: nuovo singolo, tour e versione deluxe per “It’s Not That Deep” con 8 brani ineiditi (VIDEO) https://www.spyit.it/demi-lovato-nuovo-singolo-tour-e-versione-deluxe-per-its-not-that-deep-con-8-brani-ineiditi-video/ #demilovato #music - facebook.com facebook