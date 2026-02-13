Duetto al bacio a sorpresa | Aurora Ramazzotti sul palco della data zero di papà Eros emoziona i fan – Video

Eros Ramazzotti ha sorpreso il pubblico a Mantova, quando sua figlia Aurora è salita sul palco durante la data zero del suo nuovo tour. La giovane ha cantato insieme a lui, regalando un momento speciale ai presenti. I fan hanno potuto vedere Aurora emozionata, mentre si avvicinava al microfono per condividere il palco con il padre.

Emozione per i fan di Eros Ramazzotti alla data zero del nuovo tour mondiale al PalaUnical di Mantova. A metà concerto è salita sul palco la figlia, Aurora Ramazzotti, che era tra il pubblico: i due insieme hanno intonato "Un'altra te", scambiandosi anche un tenero bacio padre-figlia. Il pubblico ha accompagnato i due Ramazzotti cantando ogni strofa ed emozionandosi insieme a loro.