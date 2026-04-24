Femminicidio Rossella Nappini | Cassazione conferma l' ergastolo per Adil Harrati

La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per Adil Harrati, condannato per il femminicidio di Rossella Nappini. La donna, infermiera di 52 anni, è stata uccisa nel settembre 2023 in un palazzo di via Giuseppe Allievo, dopo essere stata ferita con quasi 60 coltellate. La sentenza riguarda la prima sezione penale e non sono stati apportati cambiamenti alla condanna già stabilita in precedenza.

Ergastolo. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno confermato la pena all'ergastolo per Adil Harrati per il femminicidio di Rossella Nappini, l'infermiera 52enne uccisa nel settembre 2023 con quasi 60 coltellate nell'androne di un palazzo di via Giuseppe Allievo in.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Femminicidio Carlo Maltesi, la Cassazione annulla l’ergastolo per Davide FontanaLa Suprema Corte per la seconda volta chiede di verificare la sussistenza dell'aggravante della premeditazione. Femminicidio Carol Maltesi, Cassazione annulla ergastolo a Davide Fontana per i dubbi sulla premeditazioneNiente ergastolo per Davide Fontana, l’uomo accusato di avere ucciso la vicina di casa e amante Carol Maltesi. Contenuti utili per approfondire Rossella Nappini uccisa dall'ex, la Cassazione conferma l'ergastolo a Adil HarratLa donna, infermiera al San Filippo Neri, madre di due figli, venne colpita a coltellate nell'androne di casa a settembre del 2023 ... rainews.it Rossella Nappini, per l'omicidio dell'infermiera la Cassazione conferma l'ergastolo a Adil HarratiLa donna venne colpita con 60 coltellate nell'androne di casa. Il killer venne rintracciato dalla polizia nell'abitazione dove aveva fatto rientro ... roma.corriere.it