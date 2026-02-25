Bergamo – La Corte d’Assise ha condannato all’ergastolo Moussa Sangare, 31 anni, originario del Mali, imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa con cinque coltellate a Terno d’Isola, in via Castegnate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024. Riconosciute le aggravanti della premeditazione, della minorata difesa e dei futili motivi, con pieno accoglimento dell’impianto accusatorio. Moussa Sangare in aula con la sua avvocata Sono le 17,52 quando la Corte (presidente Ingrascì, a latere il collega Longobardi) rientra in aula dopo oltre cinque ore di camera di consiglio. In aula c’è tensione. Si avverte. I giudici hanno emesso la sentenza accogliendo la richiesta del pm Emanuele Marchisio: “Ha ucciso per soddisfare il suo ego”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Sangare ha ucciso Sharon per soddisfare il suo ego”. Ergastolo all’assassino in bici: “Delitto orripilante di un narciso impenitente”

Leggi anche:

Omicidio Verzeni, pm insiste su ergastolo per Sangare: "Ha ucciso Sharon per soddisfare il suo ego"

Sharon Verzeni, ergastolo per Moussa Sangare. Il pm: «L’ha uccisa per soddisfare il suo ego»

Temi più discussi: Omicidio Sharon Verzeni, l’avvocata di Moussa Sangare deposita una memoria: Rianalizzati tutti gli elementi di prova; Omicidio Sharon, la difesa di Sangare deposita una rianalisi degli elementi di prova; Processo per l’omicidio di Sharon. La difesa: rianalisi delle prove; Rogoredo, il pm Tarzia: Cinturrino fermato questa mattina in commissariato.

L’ergastolo a Sangare, la soddisfazione e le lacrime della famiglia di Sharon Verzeni: Il nostro grazie alla giuria e ai magistrati, non poteva che finire cosìIl padre Bruno ha abbracciato il pubblico ministero Marchisio, la sorella Melody inchioda il 31enne originario del Mali alle sue responsabilità: È pericoloso. Il compagno Sergio Ruocco: Giustizia è ... ilgiorno.it

Sharon Verzeni, Sangare condannato all'ergastolo: uccise per provare un'emozioneÈ stato condannato all'ergastolo Moussa Sangare per la morte di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio ... iltempo.it

Attesa in tribunale a Bergamo per la sentenza su Moussa Sangare, accusato di aver ucciso Sharon Verzeni. L’imputato, in aula, ha assistito agli ultimi interventi. Ora i giudici sono in camera di consiglio. immagini di Giampiero De Luca / AGTW - facebook.com facebook