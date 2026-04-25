L’ex compagno di Loredana Ferrara, coinvolto nell’omicidio avvenuto a Vignale Monferrato, rimane in carcere. Il tribunale di Vercelli ha convalidato l’arresto di Silvio Gambetta, che era stato fermato dai carabinieri poco dopo il ritrovamento del corpo. La misura cautelare è stata ritenuta necessaria in attesa di ulteriori sviluppi nel procedimento giudiziario.

? Cosa sapere Silvio Gambetta è in carcere per l'omicidio di Loredana Ferrara a Vignale Monferrato.. Il tribunale di Vercelli ha convalidato la misura cautelare dopo l'arresto dei carabinieri.. Silvio Gambetta, il cinquantatreenne accusato di aver ucciso la sua ex compagna Loredana Ferrara a Vignale Monferrato lo scorso lunedì, è stato ufficialmente trasferito in carcere dopo l’emissione del provvedimento cautelare da parte del tribunale di Vercelli. La vicenda si è snodata lungo una sequenza di interventi giudiziari e investigativi che hanno preso il via subito dopo il tragico evento avvenuto nel comune alessandrino. I carabinieri della compagnia di Casale Monferrato hanno condotto le prime indagini sul campo, portando all’arresto dell’indiziato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitto di Vignale: l’ex compagno resta in cella dopo l’omicidio

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Silvio Gambetta è stato arrestato per l’omicidio dell’ex compagna #LoredanaFerrara, uccisa con una coltellata alla gola in strada a Vignale Monferrato. Il delitto è avvenuto nel tardo pomeriggio davanti a diversi testimoni. https://ift.tt/XIJg8V4 facebook

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