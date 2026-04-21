Omicidio a Vignale Monferrato | donna uccisa in strada fermato l’ex compagno

Una donna è stata trovata morta in strada nel centro di Vignale Monferrato. L'aggressione si è verificata in pieno giorno e ha coinvolto anche l’ex compagno della vittima, che è stato fermato dalle forze dell'ordine. Il fatto ha attirato l’attenzione della comunità locale, mentre le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto. La vittima è stata colpita alla gola durante l’aggressione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggredita e colpita alla gola in pieno centro. Un fatto di sangue ha sconvolto Vignale Monferrato, piccolo centro dell’Alessandrino con meno di mille abitanti. Loredana Ferrara, 52 anni, è stata uccisa in strada con un colpo alla gola, a pochi giorni dal suo compleanno. Per il delitto è stato fermato Silvio Gambetta, 57 anni, ex compagno della vittima, individuato dai carabinieri. Entrambi erano molto conosciuti in paese, anche per la loro passione per il running e la partecipazione a competizioni sportive. Il delitto nel pomeriggio del 20 aprile. L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio del 20 aprile, in via Manzoni, nei pressi di piazza Italia.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Omicidio a Vignale Monferrato: donna uccisa in strada, fermato l’ex compagno Notizie correlate Donna uccisa in strada con una coltellata alla gola: fermato ex convivente a Vignale MonferratoUna 53enne è stata uccisa a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria: sarebbe stata accoltellata alla gola dall’ex convivente di 57 anni,... Femminicidio a Vignale Monferrato, Loredana Ferrara uccisa a coltellate in strada: fermato l’exVignale Monferrato, la 53enne uccisa con una coltellata alla gola Un’aggressione violenta, in piena strada, sotto gli occhi di un paese sotto shock. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Femminicidio a Vignale Monferrato, fermato l'ex convivente; Femminicidio a Vignale Monferrato: donna uccisa in strada con una coltellata alla gola; Vignale Monferrato, uccisa per strada dall’ex convivente con una coltellata alla gola; Donna trovata morta in strada a Vignale Monferrato, 53enne accoltellata alla gola: fermato l'ex convivente. Donna trovata morta in strada a Vignale Monferrato, 53enne accoltellata alla gola: fermato l'ex conviventeVignale Monferrato, provincia di Alessandria: donna assassinata in strada, caccia al killer che l'ha accoltellata alla gola ... virgilio.it Femminicidio a Vignale Monferrato: fermato l’ex compagno della donna accoltellataVIGNALE MONFERRATO - Emergono i primi drammatici dettagli del femminicidio avvenuto questo lunedì sera a Vignale Monferrato. Una donna di 53 anni è stata ... radiogold.it Accoltellata alla gola e uccisa in strada dall’ex compagno. È morta così a Vignale Monferrato, paese di meno di mille... Leggi l'articolo #cronaca - facebook.com facebook Vignale Monferrato, uccisa per strada a coltellate alla gola dall'ex convivente: fermato il killer x.com