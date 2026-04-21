Nella serata di ieri a Vignale Monferrato, si è verificato un episodio di violenza che ha portato alla morte di una donna. Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo, noto ex corridore, sospettato di essere responsabile dell’aggressione. L’evento ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, e le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche del fatto.

L’aggressione fatale avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Vignale Monferrato ha portato all’arresto di Silvio Gambetta, sospettato di aver ucciso la sua ex compagna Loredana Ferrara. Il delitto si è consumato intorno alle 18:30 in via Manzoni, nel cuore del centro abitato, dove la donna di 53 anni è stata colpita con un’arma bianca alla gola, una ferita che si è rivelata letale nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. La dinamica dell’accaduto ha sconvolto la tranquillità della zona, con diversi testimoni presenti al momento dell’attacco improvviso. Loredana Ferrara, che avrebbe festeggiato il suo cinquantatreesimo compleanno il prossimo 15 maggio, era madre di una figlia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitto a Vignale: arrestato l’ex compagno, era un noto corridore

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