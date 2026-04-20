Niko Tacconi, 34 anni, ascolano e parrucchiere, è deceduto ieri sera in ospedale dopo essere stato ferito con una coltellata al fianco. La lite si sarebbe verificata in ambito familiare prima che l'aggressione portasse alla morte dell'uomo. Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 36 anni, originario di un’altra città, ritenuto responsabile dell’accoltellamento. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

ASCOLI - Niko Tacconi 34 anni, ascolano, parrucchiere, è morto ieri sera in ospedale a seguito di una coltellata ad un fianco che, dalle prime indagini, gli sarebbe stata sferrata da Emanuele Bellini, 54 anni, ascolano e parrucchiere anche lui. L’omicidio si è consumato all’interno dell’appartamento della vittima, in via Pergolesi, a Porta Cappuccina, intorno alle 19 di ieri. I soccorsi L’allarme è stato immediato. In via Pergolesi sono subito giunti sia i carabinieri della Compagnia di Ascoli, sia i sanitari della Potes e del 118 che hanno cercato di prestare le prime cure a Tacconi. Poiché le condizioni del 34enne sono apparse subito gravi, è stato trasportato all’ospedale Mazzoni.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - La lite in casa, poi la tragedia: Niko Tacconi ucciso a 34 anni dall'amico con una coltellata. Fermato l'ascolano Emanuele Bellini

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