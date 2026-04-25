Delitto di Garlasco l’avvocato di Sempio | Va sospeso il procedimento su Andrea

Un avvocato ha chiesto la sospensione del procedimento riguardante Sempio nel caso di Garlasco, suggerendo che il riesame della sentenza Stasi dovrebbe essere completato prima di proseguire con eventuali ulteriori fasi giudiziarie. La proposta mira a evitare giudizi contrastanti e a chiarire la posizione dell’imputato. La richiesta è stata presentata in un momento in cui si discute sulla gestione processuale e sulle priorità delle indagini.

Garlasco, 25 aprile 2026 – “C’è un modo molto semplice per evitare il ‘mostro giuridico’ di due giudizi contrastanti: che il riesame della sentenza Stasi preceda l’eventuale prosieguo del procedimento a carico di Sempio”. L’avvocato Liborio Cataliotti, che insieme alla collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, è ovviamente di parte nell’intricata vicenda giudiziaria sull’omicidio di Chiara Poggi. Senza poter prevedere quali saranno le prossime mosse della Procura di Pavia, l’incontro di ieri con la Pg di Milano in vista della trasmissione degli atti per un’eventuale richiesta di revisione sembra però anticipare, anche nei tempi, la chiusura delle indagini a carico dell’indagato in concorso con altri (al momento ignoti) o con lo stesso Alberto Stasi (già giudicato separatamente).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, l’avvocato di Sempio: “Va sospeso il procedimento su Andrea” Garlasco, l’ex avvocato di Sempio Lovati a processo: “Ecco cosa è successo” Notizie correlate Delitto di Garlasco, decisione su Andrea Sempio più vicina: cosa può succedere entro fine maggioA quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco torna sotto i riflettori. Non si capisce più se si indaga su Andrea Sempio o su Alberto Stasi: cosa stanno cercando sul delitto di GarlascoLe consulenze di parte, quando manca poco alla chiusura delle indagini su Andrea Sempio ovvero l'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi; Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Garlasco, l'inchiesta verso la chiusura: il procuratore di Pavia a Milano dalla pg. Sul tavolo la revisione del processo a Stasi; Mattino Cinque: Delitto di Garlasco: il racconto del super testimone Video. Delitto di Garlasco, possibile revisione della condanna di Alberto StasiNelle prossime settimane la procura di Pavia chiuderà le nuove indagini sul caso Garlasco. Attesa la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio ... vanityfair.it Delitto di Garlasco, svolta finale: oggi il vertice che potrebbe decidere il futuro di Sempio (e di Stasi)Vertice decisivo oggi a Milano tra Procura di Pavia e Procura generale: verso la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, mentre le nuove analisi riaprono il nodo della revisione del processo Stasi. panorama.it Definite dal codice di procedura penale come "nuove prove", ecco cosa c'è dietro la possibile revisione del processo sul delitto di #Garlasco facebook Delitto di #Garlasco, la procura di Pavia chiede la revisione della condanna di Stasi: cosa può succedere x.com