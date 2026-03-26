La Corte d’Appello di Torino ha condannato un boss della camorra casertana per aver diffamato un giornalista di Cronache di Caserta. La sentenza si riferisce a un episodio avvenuto in passato, quando l’uomo aveva rivolto insulti pubblici nei confronti del giornalista, che ha poi presentato denuncia. La condanna riguarda il reato di diffamazione commesso dall’imputato.

Tempo di lettura: 3 minuti La Corte d’Appello di Torino ha condannato il boss della camorra casertana Augusto La Torre per aver diffamato il 36enne giornalista del quotidiano di Cronache di Caserta, Giuseppe Tallino. I giudici hanno confermato la condanna emessa dal Tribunale di Ivrea nel maggio 2025, che aveva inflitto a La Torre la pena di 1.000 euro di multa, una condanna al risarcimento da quantificare in sede civile e la condanna al pagamento di una provvisionale di 3.000 euro a favore di ciascuna parte civile. La Torre pronunciò le frasi incriminate nel corso di un’intervista rilasciata nel 2018 ad un sito web, durante la quale definì il cronista “pseudogiornalista”, “pennivendolo” e “portavoce della Procura” in relazione a diversi articoli scritti da Tallino che a suo parere non corrispondevano al vero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Offese a giornalista, condanna in appello per un boss della camorra casertana

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