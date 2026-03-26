offese al giornalista condanna in appello per il boss la torre

La Corte d'Appello di Torino ha emesso una condanna nei confronti di Augusto La Torre, boss della camorra casertana, per aver diffamato un giornalista di 36 anni appartenente al quotidiano Cronache di Caserta. La decisione si basa su un procedimento legale riguardante un episodio di offese nei confronti del giornalista. La sentenza rappresenta l'esito di un procedimento giudiziario iniziato in precedenza.

La Corte d'Appello di Torino ha condannato il boss della camorra casertana Augusto La Torre per aver diffamato il 36enne giornalista del quotidiano di Cronache di Caserta Giuseppe Tallino. I giudici hanno confermato la condanna emessa dal Tribunale di Ivrea nel maggio 2025, che aveva inflitto a La Torre la pena di 1.000 euro di multa, una condanna al risarcimento da quantificare in sede civile e la condanna al pagamento di una provvisionale di 3.000 euro a favore di ciascuna parte civile. La Torre pronunciò le frasi incriminate nel corso di un'intervista rilasciata nel 2018 ad un sito web, durante la quale definì il cronista "pseudogiornalista", "pennivendolo" e "portavoce della Procura" in relazione a diversi articoli scritti da Tallino che a suo parere non corrispondevano al vero. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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