Durante la partita contro la Cremonese, il portiere del Napoli ha messo in mostra le sue capacità, portando alla luce alcune discussioni sulle decisioni tecniche adottate dalla squadra nelle recenti gare. Un commento di un allenatore ha sottolineato come l’estremo difensore avrebbe potuto essere impiegato prima, sollevando dubbi sui tempi di inserimento in campo. L’episodio ha riacceso il confronto tra tifosi e addetti ai lavori sulle scelte offensive e difensive della formazione.

La prova di Alisson contro la Cremonese ha riaperto il dibattito sulle scelte offensive del Napoli nelle ultime settimane. A sottolinearlo è stato Paolo Del Genio, intervenuto a Canale 8, con una riflessione molto chiara sul peso avuto dal brasiliano nella gara del Maradona. Secondo il giornalista, il tema era stato posto da tempo. Non solo come opinione, ma anche come lettura tattica della squadra e della sua produzione offensiva. Per Del Genio, l’impiego dal primo minuto di Alisson avrebbe potuto dare qualcosa in più anche in altre partite recenti, soprattutto in quelle in cui il Napoli aveva creato troppo poco. Questo il suo commento: “Ma noi più che dirlo tutte le sere che potevamo fare? Abbiamo anche sempre spiegato perché l’altra soluzione ci portava ad avere meno palle gol.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Del Genio: “Alisson poteva giocare prima”

NAPOLI CREMONESE 4-0MCTOMINAY GOL SUBITOALISSON SANTOS NON SI PRENDE MAI

Notizie correlate

Leggi anche: Del Genio e il Napoli: «Scelte sostenibili e risultati positivi. Il club ha fatto ciò che poteva»

Leggi anche: LDA poteva giocare nella Juventus! Rivelazione clamorosa del figlio di Gigi D’Alessio, ecco cosa è successo

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Del Genio applaude Alisson Santos: Conte l'ha messo titolare ed è andata bene, il brasiliano poteva giocare anche in altre gare; L'ANALISI - Del Genio: Alisson? E' andata bene, ma poteva giocare anche in altre gare come Parma e Cagliari; Del Genio: Alisson decisivo per il Napoli, noi più che dirlo ogni volta cosa potevamo fare?; Del Genio: Alisson? Lo invocavamo da tempo e avevamo ragione. Noi spiegavamo...

Del Genio: Alisson poteva giocare primaForzAzzurri.net - Del Genio: Alisson poteva giocare prima La prova di Alisson contro la Cremonese ha riaperto il dibattito sulle scelte offensive del Napoli nelle ultime ... forzazzurri.net

Del Genio: Serviva Alisson anche per KDB! Olivera? Con Beukema finiva ugualeNel corso di Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della vittoria del Napoli per 4-0 sulla Cremonese ... tuttonapoli.net

Del Genio: "Alisson Lo invocavamo da tempo e avevamo ragione. Noi spiegavamo..." x.com

La Vespa compie 80 anni. Il 23 aprile 1946 veniva depositato il brevetto della due ruote che ha cambiato le abitudini degli italiani, diventando un simbolo del Made in Italy. Un’idea rivoluzionaria frutto del genio dell’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio - facebook.com facebook