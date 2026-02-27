LDA poteva giocare nella Juventus! Rivelazione clamorosa del figlio di Gigi D’Alessio ecco cosa è successo

LDA, figlio di Gigi D’Alessio, avrebbe potuto giocare nella Juventus. Secondo quanto riportato, uno scout della società si era interessato a lui e lo aveva osservato da vicino. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo del calcio e ha attirato l’attenzione degli appassionati. La vicenda si concentra su un possibile coinvolgimento del giovane talento nel club torinese.

Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - LDA poteva giocare nella Juventus! Rivelazione clamorosa del figlio di Gigi D'Alessio, ecco cosa è successo "Ha detto del figlio". Gigi D'Alessio rompe il silenzio su LDA e Sanremo: ha voluto essere sinceroEssere figli di un artista molto noto può rappresentare un vantaggio, ma anche un elemento di forte esposizione pubblica. Gigi D'Alessio, la dedica al figlio LDA a Sanremo 2026: «Non devi dimostrarmi nulla, sono già orgoglioso di te»Luca D'Alessio, nato nel 2003 dal matrimonio del cantante napoletano con Carmela Barbato, è (finora) l'unico dei sei figli di Gigi D'Alessio ad aver...