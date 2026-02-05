Del Genio e il Napoli | Scelte sostenibili e risultati positivi Il club ha fatto ciò che poteva

Il centro sportivo del Napoli rimane al centro del dibattito tra i tifosi. Del Genio commenta le scelte del club, dicendo che sono state sostenibili e hanno portato risultati positivi. Aggiunge che il Napoli ha fatto tutto il possibile con le risorse a disposizione. La questione delle infrastrutture continua a dividere gli appassionati, ma il Napoli si difende sottolineando di aver agito responsabilmente.

"> Il tema delle infrastrutture e, in particolare, del centro sportivo continua ad alimentare il dibattito tra i tifosi del Napoli. A fare chiarezza è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, rispondendo alle domande del pubblico nel corso della trasmissione Linea Calcio. «Quando c’è la volontà – ha spiegato Del Genio – bisogna mettere i soldi. Il Napoli, però, storicamente ha investito le proprie risorse soprattutto per rendere la prima squadra il più competitiva possibile, puntando alla qualificazione in Champions League e all’aumento del fatturato attraverso i giocatori di qualità». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

