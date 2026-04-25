A vent’anni di distanza, Gaza torna alle urne con il voto di oltre un milione di palestinesi aventi diritto. Oggi si svolgono le elezioni per eleggere i rappresentanti di 420 città, villaggi e consigli locali nei Territori palestinesi occupati. L’evento si svolge nel contesto di un’ampia partecipazione popolare, con cittadini di diverse località che si recano ai seggi per esprimere la propria preferenza.

Palestina Hamas in campo con una lista «indipendente». Un milione ai seggi in Cisgiordania. Per il movimento islamico è il primo vero test dopo il 7 ottobre. Fatah sta alla finestra Palestina Hamas in campo con una lista «indipendente». Un milione ai seggi in Cisgiordania. Per il movimento islamico è il primo vero test dopo il 7 ottobre. Fatah sta alla finestra Poco più di un milione di palestinesi aventi diritto al voto andranno oggi alle urne per eleggere i rappresentanti di 420 città, villaggi e consigli locali nei Territori palestinesi occupati. Tutti gli occhi, però, saranno puntati sui 70.449 elettori di Deir al-Balah, l’unica circoscrizione della Striscia di Gaza a partecipare alle votazioni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Deir al-Balah al voto, Gaza torna alle urne dopo vent’anni

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