Costa Rica al voto gli abitanti si recano alle urne per le presidenziali
Oggi in Costa Rica si vota per le presidenziali. Circa 3,7 milioni di persone sono chiamate alle urne per scegliere se mantenere la linea del presidente uscente Rodrigo Chaves o affidarsi a uno dei candidati in corsa, tra cui Laura Fernández. La decisione potrebbe influenzare il futuro politico del paese nei prossimi anni.
Circa 3,7 milioni gli abitanti del Costa Rica chiamati al voto per le elezioni presidenziali. Gli elettori costaricani devono scegliere se continuare le politiche del populista conservatore uscente Rodrigo Chaves eleggendo il suo successore designato, Laura Fernández, o dare una nuova possibilità agli altri partiti. Venti in totale i candidati in lizza. L’aumento della criminalità registrato negli ultimi anni in questa nazione centroamericana storicamente pacifica potrebbe essere un fattore decisivo. I costaricani eleggeranno anche una nuova Assemblea Nazionale di 57 seggi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Costa Rica Presidenziali
Alle presidenziali in Costa Rica si è parlato soprattutto di sicurezza
Alle elezioni presidenziali in Costa Rica, la sicurezza è al centro del dibattito.
Portogallo, aperte le urne alle presidenziali: 11 i candidati
Sono state aperte questa mattina alle 8 le urne per le elezioni presidenziali in Portogallo, che si concluderanno alle 20, orario locale.
Ultime notizie su Costa Rica Presidenziali
Argomenti discussi: Costa Rica al voto, tra astensionismo e continuità neoliberista; Costa Rica al voto, la leader trumpiana vicina alla presidenza; Costa Rica al voto tra violenza e ascesa della destra; Usa, Batman contro l’ICE al City Council di Santa Clara.
Costa Rica al voto, la leader trumpiana vicina alla presidenzaI circa 3,7 milioni di elettori del Costa Rica saranno chiamati domani alle urne per scegliere il nuovo presidente, due vicepresidenti e i 57 membri dell'Assemblea legislativa per la legislatura 2026- ... ansa.it
Costa Rica al voto, elezioni presidenziali segnate dall’emergenza sicurezzaAGI - Gli abitanti del Costa Rica sono chiamati alle urne per eleggere il loro presidente e i 57 membri dell'Assemblea Legislativa per il mandato 2026-2030. Il voto arriva al termine di una campagna p ... msn.com
Alle presidenziali in Costa Rica si è parlato soprattutto di sicurezza x.com
Se stai andando in Costa Rica per la natura, questa è la guida pratica per avvistare gli animali (senza improvvisare). • Dove vederli: aree e parchi più citati (e cosa cambia tra costa caraibica e pacifica). • Quando vederli: stagionalità e orari (per non arrivare nel - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.