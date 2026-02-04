Zes Unica | bonus assunzioni fino a 650 euro mensili per i primi posti di lavoro

Le aziende della Zes Unica possono risparmiare fino a 650 euro al mese sui contributi previdenziali grazie al nuovo bonus. Il governo ha messo a disposizione questa misura per incentivare l’assunzione dei primi dipendenti nelle zone interessate. Le imprese che assumono giovani o lavoratori in cerca di prima occupazione possono beneficiare di questa agevolazione, rendendo più facile creare nuovi posti di lavoro. La misura è già operativa e mira a rilanciare l’occupazione nelle aree coinvolte.

**Le aziende possono risparmiare fino a 650 euro al mese nei contributi previdenziali con il bonus Zes Unica. L'Inps ha reso operativo il nuovo incentivo dal 4 febbraio 2026, per le imprese che assumono lavoratori con almeno 35 anni e disoccupati da almeno due anni. La misura, che riguarda soltanto le regioni Zes Unica – Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – è stata introdotta per favorire l'ingresso nel mercato del lavoro di categorie svantaggiate, e per stimolare l'occupazione in aree con bassa densità economica.** Con il nuovo bonus, l'esenzione contributiva si attiva per due anni, in cambio di un impegno che va oltre la sola tariffa.

