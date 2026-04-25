Ieri mattina, alle 12.17, la Camera ha approvato la legge di conversione del decreto sicurezza. La procedura è stata completata nel giro di pochi minuti, dopo l’ok definitivo al testo presentato dal governo. La discussione si è svolta senza particolari intoppi, e l’approvazione rappresenta l’ultimo passaggio formale prima che la normativa diventi pienamente vigente.

Obbligo di firma Votato in parlamento e subito cambiato in consiglio dei ministri Entra in vigore la forzatura dell’esecutivo: esulta Matteo Salvini. Meloni: «Non è un precedente pericoloso». Servirà l’intervento del Viminale Obbligo di firma Votato in parlamento e subito cambiato in consiglio dei ministri Entra in vigore la forzatura dell’esecutivo: esulta Matteo Salvini. Meloni: «Non è un precedente pericoloso». Servirà l’intervento del Viminale Alle 12.17 di ieri mattina la Camera ha approvato il testo di conversione del decreto sicurezza. Alle 12.37 Antonio Tajani ha dato il via al consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Alle 12.48 si è conclusa la riunione e il governo ha approvato il decreto correttivo della sciagurata norma sugli avvocati.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Decreto e decretino: il governo incassa le norme securitarie

Notizie correlate

Leggi anche: Decreto Sicurezza, gli studenti stanno col governo: l’84% dice sì alle nuove norme

Meloni a Torino: "Domani riunione di governo, valutiamo nuove norme del decreto sicurezza. Agli agenti ho portato la solidarietà dell'Italia"«Per quanto riguarda il Governo, ho convocato una riunione per domattina per parlare delle minacce all’ordine pubblico di questi giorni e per...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Dl sicurezza, maratona alla Camera dopo la seduta notturna. Schlein: Avete fallito, fermatevi; Un decretino che non vale uno scontro istituzionale. Servirà a premiare appena 2.282 rimpatri in tre anni (di F. Olivo); Il dl non è un pasticcio. Meloni rivendica e rilancia; Enews 1101 mercoledì 22 aprile 2026.

Il decreto sicurezza è legge: tutte le misure (anche sui migranti). L'opposizione canta 'Bella ciao' in aulaLe zone a vigilanza rafforzata, la norma sui rimpatri e la stretta sui coltelli: cosa prevede il testo approvato alla Camera con 162 sì. Il Pd: Linea sempre uguale: nuovi reati e pene più alte, sen ... today.it

Il decreto sicurezza è legge con 162 sì. L'opposizione canta Bella Ciao, Salvini: 'Non è rispettoso'Il testo è stato approvato dopo la fiducia e una maratona di due giorni. Cdm lampo, via libera al decreto legge correttivo sui rimpatri volontari assistiti. Mattarella promulga la legge ed emana il de ... ansa.it

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parla dopo l'approvazione del decreto sicurezza e segnala che tra le novità significative c'è l'estensione delle zone rosse rese sistematiche. “Le opposizioni fanno il loro lavoro ma in queste norme non c'è niente di pro - facebook.com facebook

Una destra allo sbando festeggia dopo aver approvato un decreto esplicitamente, chiaramente incostituzionale. #sicurezza x.com