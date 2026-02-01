Questa mattina a Torino, Giorgia Meloni ha annunciato che domani il governo si riunirà per discutere delle recenti minacce all’ordine pubblico. La premier ha anche portato la sua solidarietà agli agenti di polizia, promettendo di valutare nuove norme nel decreto sicurezza. La decisione arriva dopo alcuni episodi di tensione e preoccupazioni crescenti in città.

«Per quanto riguarda il Governo, ho convocato una riunione per domattina per parlare delle minacce all’ordine pubblico di questi giorni e per valutare le nuove norme del decreto sicurezza. Faremo quello che serve per ripristinare le regole in questa Nazione». Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, pubblicando la foto della sua visita all’ospedale Le Molinette di Torino. "Agli agenti a Torino ho portato la solidarietà dell'Italia" «Questa mattina - ha scritto ancora la premierm - sono stata all’ospedale Le Molinette di Torino per portare, a nome dell’Italia, la solidarietà a due degli agenti rimasti feriti negli scontri di ieri e, attraverso loro, a tutti i militari e gli appartenenti alle Forze dell’ordine coinvolti». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meloni a Torino: "Domani riunione di governo, valutiamo nuove norme del decreto sicurezza. Agli agenti ho portato la solidarietà dell'Italia"

Il governo Meloni sta preparando un nuovo decreto Sicurezza, atteso entro la prima settimana di febbraio.

