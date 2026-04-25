A Radicondoli, un piccolo paese in provincia di Siena, si assiste a una novità nel modo di spostarsi: grazie a un’app dedicata, i cittadini possono prenotare viaggi condivisi con altri utenti. Questa iniziativa mira a favorire il carpooling, trasformando l’auto da un mezzo esclusivamente personale a un’opportunità di condivisione tra la comunità locale. La piattaforma è stata lanciata il 25 aprile 2026.

Radicondoli (Siena), 25 aprile 2026 – A Radicondoli anche l ’auto cambia significato: da mezzo individuale a occasione di comunità. In un territorio dove gli spostamenti richiedono sempre un po’ di organizzazione, il Comune ha scelto di invertire la prospettiva e puntare sulla condivisione, trasformando i tragitti quotidiani in momenti utili, sostenibili e persino piacevoli. È già operativo da alcuni giorni il nuovo servizio di car pooling: per aderire basta scaricare gratuitamente l ’app Jojob Real Time Carpooling e registrarsi. I vantaggi non sono rimasti sulla carta. “Il viaggio – afferma Romina Pianigiani – fra colleghi diventa una occasione piacevole per condividere argomenti di lavoro o di attualità e nel nostro caso una riduzione del 40% dei viaggi (2 su 5)”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Decolla il ‘car pooling’, prenotarsi sulla app per viaggi condivisi

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