A Radicondoli è iniziata da due giorni la prima sperimentazione del servizio di car pooling a livello provinciale. Il nuovo sistema consente ai cittadini di condividere i viaggi, ricevere cashback e trascorrere il tempo in compagnia, senza dover utilizzare l’auto da soli. La sperimentazione rappresenta un’innovazione nel settore del trasporto locale, coinvolgendo direttamente gli utenti nelle modalità di spostamento.

A Radicondoli il car pooling è già in marcia. È partito da due giorni il nuovo servizio, che permette di condividere viaggi, accumulare cashback e fare il pieno di buona compagnia, senza nemmeno mettere benzina da soli. "E’ una opportunità assolutamente in linea con la qualità della vita che vogliamo portare avanti e su cui stiamo lavorando con WivoaRadicondoli – afferma il sindaco Francesco Guarguaglini –. Il car pooling vuole essere una risposta concreta a supporto delle politiche di welfare e di sostenibilità ambientale, vuole valorizzare il territorio, stimolare la crescita, sostenere pari opportunità per ognuno, tanto più in questo momento storico – aggiunge il primo cittadino di Radicondoli –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via il ’Car pooling’ a Radicondoli. E’ la prima sperimentazione in tutto il territorio provinciale

Car pooling a Radicondoli: "Progetto al via da aprile"A Radicondoli arriva il car pooling (uso condiviso di automobili private tra un gruppo di persone).

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