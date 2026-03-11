Da aprile, a Radicondoli, partirà un progetto di car pooling, il primo nel suo genere in tutta la provincia di Siena e in Italia per comuni di questa dimensione. L’amministrazione comunale ha deciso di avviare questa sperimentazione, che prevede l'uso condiviso di automobili private da parte di un gruppo di persone. La iniziativa mira a favorire la mobilità sostenibile nel territorio.

A Radicondoli arriva il car pooling (uso condiviso di automobili private tra un gruppo di persone). L’amministrazione comunale ha scelto di avviare questa sperimentazione, la prima in tutta la provincia di Siena e in Italia per comuni come Radicondoli. Il car pooling e la piattaforma dedicata prenderanno il via dal mese di aprile prossimo. "E’ con grande soddisfazione che presentiamo questo progetto, primo in provincia di Siena, che è assolutamente in linea con la qualità della vita che vogliamo portare avanti e su cui stiamo lavorando con WivoaRadicondoli – afferma il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini –. Il car pooling vuole essere una risposta concreta a supporto delle politiche di welfare e di sostenibilità ambientale, vuole valorizzare il territorio, stimolare la crescita, sostenere pari opportunità per ognuno". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Car pooling a Radicondoli: "Progetto al via da aprile"

