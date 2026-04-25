Il calciomercato del Milan si appresta a entrare nel vivo, con numerosi movimenti attesi nelle prossime settimane. Paolo De Paola ha dichiarato di aspettarsi una rivoluzione nel mercato estivo del club, senza però entrare nel dettaglio delle operazioni. La sessione di trasferimenti si sta avvicinando, e sono già circolate alcune voci sui possibili acquisti e cessioni che potrebbero coinvolgere la squadra.

Intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio', il noto giornalista sportivo Paolo De Paola ha fatto il punto sui possibili scenari delle big di Serie A, tra cui anche il Milan, in vista nella prossima finestra di calciomercato estiva. Di seguito, le sue parole. "Sulla Juve mi aspetto una piccola grande rivoluzione, dall'Inter invece mi aspetto una rivoluzione maggiore. Così come dal Milan e dal Napoli. Sarà una bella rivoluzione il prossimo mercato. E il domino dei tecnici sarà determinato dalla Nazionale". Le indiscrezioni degli ultimi giorni danno ragione a De Paola. La dirigenza del Milan sta pianificando diverse operazioni in vista della prossima stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Paola: “Mi aspetto una bella rivoluzione da parte del Milan il prossimo mercato”

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