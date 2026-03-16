Durante la trasmissione “Salite sulla giostra” su Raffaele Auriemma, Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha commentato la situazione attuale del Napoli e ha anticipato possibili acquisti per la prossima stagione, senza entrare in dettagli specifici. Ha parlato di aspettative riguardo a determinati giocatori e ha condiviso le sue opinioni sulle mosse future del club, offrendo uno sguardo sulla sua percezione del mercato azzurro.

Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Cremonese, Vardy assente contro la Fiorentina: il motivo. Altri 3 out, i convocati e le possibili scelte di formazione di Nicola Abodi dice la sua sul caso Bastoni: «Si viene convocati in Nazionale anche per le qualità comportamentali e lui ha avuto la lucidità di ammettere di aver sbagliato!» Infortunio Mkhitaryan: ufficiale l’esito degli esami dell’armeno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». A chi si è riferito

Articoli correlati

Leggi anche: Mercato Juventus, in 6 sono sicuri di rimanere anche il prossimo anno. Ecco di chi si tratta

Repice svela: «Ho parlato con Gattuso di Pio Esposito, mi aspetto anche quella convocazione in Nazionale. Se penso al Napoli mi viene in mente una domanda»Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.

Mercato Napoli resta bloccato, l’idea di De Laurentiis e caos in Lega: la ricostruzione

Contenuti utili per approfondire Mercato Napoli

Temi più discussi: Calciomercato, operazione Napoli green: Mittelstadt e Gomes sono nel mirin; Progetto Inter, vinco poi cambio: le strategie, i nomi, gli addii e i piani per il mercato; Alessandra Rubinacci: Mercati esteri, clienti più giovani e rispetto per l'identità della maison: così portiamo avanti il lavoro di papà. Ma lui ci guida sempre; Dove vedere Napoli-Lecce: canale tv, diretta streaming, formazioni.

Il Mattino- Napoli, De Laurentiis già scatenato per il prossimo mercato: pronti 150 milioni di euro da investireL’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata su quello che sarà il mercato estivo del Napoli. Secondo il noto quotidiano campano, Aurelio De Laurentiis, vista la sua enorme disponibilità economi ... gonfialarete.com

Mercato immobiliare a Napoli, prezzi vendita e canoni affitto crescono del +3,6% e +3,5%Nel 2025, il mercato immobiliare di Napoli ha mostrato incrementi molto simili per prezzi di vendita e canoni di locazione: rispetto al 2024, i primi sono cresciuti del 3,6%, mentre i secondi hanno re ... ansa.it

Mercato Napoli, attenzione al futuro di #Lukaku, Juan Jesus, #Anguissa e soprattutto Lucca e Lang Il Corsport sottolinea che ci sarà un cambio di registro puntando su calciatori con un'età media decisamente più bassa di quella attuale. https://www.ilnapolista.i - facebook.com facebook