Mercato Napoli Di Gennaro svela | Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo A chi si è riferito

Da calcionews24.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione “Salite sulla giostra” su Raffaele Auriemma, Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha commentato la situazione attuale del Napoli e ha anticipato possibili acquisti per la prossima stagione, senza entrare in dettagli specifici. Ha parlato di aspettative riguardo a determinati giocatori e ha condiviso le sue opinioni sulle mosse future del club, offrendo uno sguardo sulla sua percezione del mercato azzurro.

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