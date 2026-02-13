Santarelli | Mi aspetto una bella prova anche contro Perugia

Santarelli si aspetta una bella prova anche contro Perugia. Nel contesto della penultima giornata della Regular Season di serie A1 Tigotà, Imoco Conegliano si prepara ad ospitare al Palaverde la Bartoccini-Mc Restauri. L’allenatore ha sottolineato la voglia di continuare a dimostrare il proprio valore dopo le ultime vittorie e ha chiesto alle sue giocatrici massima concentrazione, anche perché la squadra avversaria sta attraversando un buon momento.

Nel contesto della penultima giornata della Regular Season di serie A1 Tigotà, Imoco Conegliano si prepara ad ospitare al Palaverde la Bartoccini-Mc Restauri, con l’obiettivo di consolidare la leadership e mantenere alta la forma in vista dei playoff. La squadra gialloblù arriva da una fase positiva caratterizzata da progressi continui e rendimento di alto livello, elementi chiave in una fase decisiva della stagione. La partita è in programma alle ore 16 e poggia su una serie recente di risultati favorevoli: 14 vittorie di fila tra tutte le competizioni, con >10 successi 3-0 nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

