De Luca chiude con i comuni | il nuovo sogno è guidare

Il sindaco di una città del Sud Italia ha deciso di chiudere l’amministrazione locale e ora si propone come candidato alla presidenza della regione. Dopo aver terminato il mandato nel suo comune, ha annunciato l’intenzione di creare una nuova classe dirigente regionale, puntando a un ruolo di leadership in Sicilia. La sua scelta ha suscitato reazioni tra gli osservatori politici, mentre si prepara a presentare la sua candidatura ufficiale.

? Cosa sapere Cateno De Luca chiude l'amministrazione a Taormina e punta alla guida della Sicilia.. Il leader di Sud chiama Nord punta a formare una nuova classe dirigente regionale.. Durante la consueta trasmissione social del mattino, Cateno De Luca ha tracciato un nuovo confine per il proprio impegno, dichiarando di aver concluso il suo percorso amministrativo con Taormina. Il leader di Sud chiama Nord ha comunicato una svolta decisiva nelle proprie intenzioni, spiegando che non intende più occuparsi della gestione dei palazzi municipali. Dopo aver amministrato cinque diverse realtà locali, l’uomo si dichiara soddisfatto del lavoro svolto finora e punta ora verso orizzonti molto più vasti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De Luca chiude con i comuni: il nuovo sogno è guidare Notizie correlate Amministrative Salerno, dopo De Luca a Fratte il vescovo Bellandi chiude le porte delle chieseTempo di lettura: 2 minutiDopo le polemiche esplose in seguito all’incontro organizzato ieri sera nella parrocchia di Fratte, l’Arcivescovo di... Messina verso le urne: Basile chiude il mandato, De Luca rilancia e il centrosinistra ancora indecisoVenerdì 27 febbraio il sindaco dimissionario traccerà un bilancio dei quattro anni di amministrazione e lancerà la terza fase del progetto politico. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Piero De Luca: Pizza ha le carte in regola per vincere. Avellino ha bisogno di una guida solida; Sparatoria sul lungomare di Sant’Angelo, tre condanne: 5 anni a De Luca; De Luca ago della bilancia? Il Pd: Cateno deve essere un nostro interlocutore, ma senza Pellegrino; Chi sfiderà De Luca nella sua Salerno?. De Luca, si chiude vicenda progetto di impianto biometanoOggi si chiude una vicenda lunga e complessa che ha riguardato il progetto di impianto di biometano a Vascigliano. Il procedimento è stato formalmente archiviato e, allo stato attuale, non risultano ... ansa.it Luca Paletti chiude la tappa regina del Tour of the Alps appena fuori dalla Top 10, in undicesima posizione. Bella prova di Alex Tolio: anche oggi nel gruppo dei migliori, il trevigiano conserva la nona posizione in classifica generale. x.com Luca Paletti chiude la tappa regina del Tour of the Alps appena fuori dalla Top 10, in undicesima posizione. Bella prova di Alex Tolio: anche oggi nel gruppo dei migliori, il trevigiano conserva la nona posizione in classifica generale. Domani l’ultimo atto de facebook